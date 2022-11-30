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30 ноября, 23:16

Федоров — об игре ЦСКА: «Наверное, нестабильность связана с тем, что мы играем больше, чем тренируемся»

Алина Савинова
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (2:3).

«Авангард» с победой. Необычный гол пропустили третий, шайба навесиком зашла, но гол есть гол. После этого создали достаточно моментов, но не забили. Я сказал ребятам, что они молодцы, хорошая игра. Неоднозначный второй период, имели преимущество в большинстве. Нечасто мы такие матчи играем, для нас это большой опыт. Мы дали себе шанс, но соперник в конце оказался лучше", — приводит пресс-служба официального сайта КХЛ слова Федорова.

Также он прокомментировал нестабильное выступление ЦСКА в последних играх.

«ЦСКА нестабилен в последнее время? Мы всегда говорили, что это будет длинный и сложный сезон, все наиграются в хоккей — от мала до велики. Наверное, нестабильность связана с тем, что мы играем больше, чем тренируемся. Для наших ребят не очень привычно играть 11-12 матчей в месяц с переездами. Плюс ЦСКА — это хороший раздражитель для всех», — добавил тренер.

ЦСКА с 51 очком занимает 2-е место в Западной конференции. «Авангарда», набрав 41 очко, идет на 6-й позиции в таблице Востока.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/11/30/506313.html#game881655
Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК ЦСКА (Москва)
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