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Сегодня, 20:36

Сергей Федоров: «Четыре последних овертайма — это четыре разных случая. Просто мы немного расслабляемся»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (3:2 Б).

«Не думаю, что у нас были фундаментальные ошибки. Где-то ослабили хватку. Думаю, что после второго периода мы перестроились, пропустив в начале третьего. Не скажу, что наш второй гол наклевывался, но рад, что мы смогли сравнять счет. В овертайме счастье могло улыбнуться обеим командам, но в буллитах мы оказались сильнее.

Четыре последних овертайма — это четыре разных случая. Просто мы немного расслабляемся. Команда в хорошем состоянии, на ходу. Мы не запрещаем играть с шайбой, мы просим играть на сто процентов, особенно в средней зоне.

Просили ребят не совать клюшки в ноги. Иногда получается. Хотелось бы, чтобы во всех играх так было. Ярош в Уфе получил травму. Прогнозы были плохими, но все не так ужасно. У Классона грипп. Рейдеборн готовится по специальной программе к плей-офф, а Шарыченков пока играет. Не стали менять вратаря в овертайме из-за ошибки в Уфе, и потому что хотели позиционно прочувствовать, каково это — играть 3 на 3. За 43 секунды до конца была мысль заменить его, но решили довести дело до буллитов. Пора переходить на другие позиции в плане плей-офф», — цитирует тренера сайт красно-синих.

Источник: https://cska-hockey.ru/news/general/sergey_fyedorov_tsska_v_khoroshem_sostoyanii_na_khodu/
Сергей Федоров
ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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