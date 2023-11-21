Кудашов – о победе над «Ак Барсом»: «Игра получилась такая же, как в Казани, но мы не пропустили в контратаке»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу своей команды в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (4:1).

«Игра получилась такая же, как в Казани, за исключением того, что не пропустили в контратаке. В целом сыграли построже, ну и результативно действовали сами. В целом игра была достаточно ровная сегодня. Хочу поздравить болельщиков, всех поклонников «Динамо», всех кто связан с большой структурой, с памятной датой.

Будем надеяться, что поймали судьбу, но судьба такая штука, если неправильно себя вести, сразу отвернется… Хорошо, что сегодня все получилось. Играть и выигрывать — это разные вещи. Даже когда владеешь преимуществом, но совершаешь ошибки — этого достаточно, чтобы проиграть. У нас было достаточно ошибок ранее», — сказал Кудашов.

«Динамо» отмечает 77-й день рождения 22 ноября. Команда занимает второе место в Западной конференции, набрав 47 очков в 33 матчах.