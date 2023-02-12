Кудашов отметил нехватку опыта у некоторых игроков «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов после завершения матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:3 Б) рассказал об атмосфере в команде.

— Многие игроки после матча с «Локомотивом» отмечали, что сами собирались, проводили собрание. Обычно после таких поражений «Динамо» хорошо проводит следующие игры. Вас не напрягает такая ситуация?

— Это фактор роста. Мы анализируем ситуацию. Многие игроки вообще впервые будут в плей-офф играть и не можем похвастаться теми игроками, кто много игр провел. Да, есть те, кто становился чемпионом в ВХЛ и МХЛ, но уровень немного другой. А если брать игры с «Локомотивом» и ЦСКА, то у соперников команды выстраиваются уже на протяжении пяти лет и стараются выиграть Кубок. Если взять сегодняшний второй гол в ворота «Динамо» — совершенно необязательный, связанный с нехваткой опыта. Однако через это все равно нужно проходить и набираться опыта.