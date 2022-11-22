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КХЛ

22 ноября, 22:39

Вудкрофт: «Лалонд должен был играть против «Витязя», но подхватил какой-то вирус»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» из Минска Крэйг Вудкрофт подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (1:2 ОТ).

«Расстроен результатом. Мы контролировали игру, но не смогли победить. Большинство не сработало, мы имели четыре шанса, что и сделало разницу. Дисциплина была хорошей, контролировали шайбу, во многих компонентах были лучше соперника, но большинство подвело, что и сделало результат в игре. Если посмотреть на количество бросков, то можно понять, что мы вели игру на протяжении всех 60 минут.

Команда играет правильно, но мы говорили о реализации моментов. Нужно играть под воротами менее красиво, где-то заносить шайбу в ворота, добивать ее, закрывать вратарь, забивать трудовые голы. Мы также говорили о том, что нужно понимание того, куда придет шайба после отскока, что и как делать. Команда усердно работает, нужно лишь преодолеть этот барьер, и все будет в порядке.

Гол Пакетта? Все знают, что Седрик привносит в нашу команду, много помогает нам. Мы говорили с ним о том, что нужно переключить внимание и лучше использовать шансы. Он забивает два матча подряд, почувствовал вкус голов. Его шайба в этом матче получилась хорошей после комбинации Спунера и Мороза.

Лалонд должен был играть против «Витязя», но связался с доктором — приболел, подхватил какой-то вирус», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/11/22/505815.html
ХК Витязь
ХК Динамо (Минск)
Крэйг Вудкрофт
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