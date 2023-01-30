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Сегодня, 09:17

Главный тренер «Куньлуня» Айрленд до окончания сезона не готов рассматривать предложения от других команд КХЛ

Алина Савинова
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Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд заявил, что готов продолжить сотрудничество с командой из Пекина.

«Для начала мне надо получить предложение, у меня его от «Куньлуня» еще нет. Некоторые другие клубы выходили на меня, спрашивали про мое будущее, на что я ответил, что буду ждать до конца сезона. Но для начала мне надо посмотреть, будет ли от моего клуба предложение, и я открыт для этого.

Посмотрим, что будет, и я хочу быть уверен, что мы движемся в правильном направлении, стремимся к успеху. У меня нет контракта на следующий сезон, но мне нравится то, что я делаю сейчас. Мне нравятся люди, с которыми я работаю: это тренерский штаб, люди в офисе клуба, — но сейчас я сконцентрирован на нынешнем сезоне, тем более вы не знаете, как сложится ситуация в дальнейшем, так как все меняется», — приводит ТАСС слова тренера.

Айрленд возглавил «Куньлунь» в июле 2022 года. На данный момент его команда занимает 10-е место в турнирной таблице КХЛ, набрав 45 очков за 57 матчей.

 

 

Источник: https://tass.ru/sport/16914397
Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
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