Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 23:03

Главный тренер «Куньлуня» о поражении от «Динамо»: «Здесь уместно будет сказать: «Как обычно»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (1:5).

«Здесь уместно будет сказать: «Как обычно». Примерно стандартно провели игру. Начали первый период хорошо. Были моменты, когда все получалось, но не уследили за игрой в какой-то момент и совершили ошибки, которые стоили нам сегодня победы.

Если посмотреть на команду с начала сезона, то можно отметить определенное развитие. Стали играть более сгруппировано, как команда. Это то, над чем мы работали. Это то, в чем у нас есть подвижки. Тем не менее, нам не хватает каких-то моментов, чтобы выигрывать матчи, в которых у нас есть шансы», — приводит слова тренера сайт бело-голубых.

Источник: https://dynamo.ru/news/229825-aleksandr_savchenkov____poluchil_udovol_stvie_ot__svoey_komandyi__
ХК Динамо (Москва)
ХК Куньлунь Ред Стар
0
Читайте также
Большунов выиграл первую гонку в сезоне. У биатлонистов снова переносы
Не умеет завязывать шнурки, влюбил в себя дочь короля. 18-летний Гави сводит Испанию с ума
В Белом доме заявили о неготовности Зеленского к переговорам с РФ
Захарова поиронизировала над сообщением об изгнании «Дождя» из Латвии
Южная Корея победила сборную Португалии и вышла в плей-офф ЧМ-2022
Как в России спасают животных
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» прокомментировал победу над «Куньлунем»

Самый результативный защитник «Сочи» перейдет в СКА