Главный тренер «Куньлуня» о поражении от «Динамо»: «Здесь уместно будет сказать: «Как обычно»

Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (1:5).

«Здесь уместно будет сказать: «Как обычно». Примерно стандартно провели игру. Начали первый период хорошо. Были моменты, когда все получалось, но не уследили за игрой в какой-то момент и совершили ошибки, которые стоили нам сегодня победы.

Если посмотреть на команду с начала сезона, то можно отметить определенное развитие. Стали играть более сгруппировано, как команда. Это то, над чем мы работали. Это то, в чем у нас есть подвижки. Тем не менее, нам не хватает каких-то моментов, чтобы выигрывать матчи, в которых у нас есть шансы», — приводит слова тренера сайт бело-голубых.