Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» прокомментировал победу над «Куньлунем»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Александр Савченков подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (5:1).

Главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов пропускал эту встречу из-за болезни.

— Хорошая игра получилась — удачно забили. Реализовали два большинства. Довели матч до победы. Не понравилось начало первых двух периодов. В целом, игра неплохая была.

— По какой причине не было Джордана Уила?

— Болеет.

— В третьем периоде команда действовала раскрепощенно — давно не видели такого от ребят.

— Точно такие же ощущения и у меня, только я бы сказал, что это началось с третьей смены второго периода. Тоже закрались такие же мысли. Мы много говорили об этом в последнее время и в перерывах, в частности. О том, что надо раскрепоститься и убрать напряжение из головы. Все может получаться при нормальном исполнении — это они потом и показали.

— Какова природа таких быстро пропущенных шайб?

— Это случай. Если кто-то смотрел раскатки обоих команд, то, по идее, должно было быть наоборот, а получилось вот так. Не думаю, что кто-то проспал, а кто-то не проспал. Такой случай, так получилось: бросок, подставление, гол.

— Алексей Потапов уже давно в команде находится, вы рассматриваете его, как игрока четвертого звена и лидера в раздевалке или планируете выше поднять?

— Его еще нужно немного привести в нормальную форму. Пока он играет в четвертом звене. Брали с прицелом научить всю нашу молодежь своим знаниям. Он хороший помощник в раздевалке и на лавке.

— Сергей Федоров сказал, что он испытывает удовольствие от игры ЦСКА против «Куньлуня». Можете с этим согласиться?

— Я получил удовольствие от своей команды. Не смотрю на соперника, хорошо или плохо он играет. Если мы выиграли, значит мы лучше — от этого получаю удовольствие.