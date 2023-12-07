Главный тренер «Лады» Браташ рассказал, что ему представляли Сафина как русского

Главный тренер «Лады» Олег Браташ высказался о том, что нападающий команды Остап Сафин принял российское гражданство.

«Это ерунда, что вот так все расписали. Когда я приехал в Тольятти, то мне как раз говорили про Сафина и показывали его видео, спрашивали, взять ли на просмотр. Сказали, что он не иностранец, а русский, просто играет в Чехии. То есть сразу проговорили, что он русский и не будет иностранцем. Это потом расписали, что он принял гражданство, чтобы не быть легионером. Мне его представляли уже как русского, у него был российский паспорт. Рассматривали его наравне со всеми российскими игроками, которые также были на просмотре. Сомневались, в том числе и по нему, когда решали, кого подписывать, а кого нет. Хорошо, что не ошиблись и подписали. Но ни в коем случае не как с легионером», — цитирует тренера Metaratings.ru.

Сафин является воспитанником пражской «Спарты». С 2023 года он выступает за «Ладу». В текущем сезоне на счету 24-летнего нападающего 26 (10+16) очков в 41 матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.