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Сегодня, 09:05

КХЛ: «Металлург» — «Торпедо», «Трактор» — СКА. Расписание матчей 7 декабря

Ана Горшкова
Корреспондент
Люк Джонсон.
Фото ХК «Металлург»
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Матчи ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

7 декабря, четверг

12.30 (мск) «Адмирал» — «Амур»

15.30 «Сидирь» — «Барыс»

17.00 «Трактор» — СКА

17.00 «Автомобилист» — «Салават Юлаев»

17.00 «Металлург» — «Торпедо»

18.00 «Лада» — «Нефтехимик»

19.00 «Локомотив» — «Ак Барс»

19.00 «Витязь» — ЦСКА

19.30 «Северсталь» — «Динамо» Москва

19.30 «Спартак» — Сочи

Календарь всех матчей сезона-2023/24 //
Турнирная таблица чемпионата КХЛ

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Случится ли разгром в матче между ЦСКА и главным аутсайдером «Запада» — «Витязем»? Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ убеждены, что гости выиграют в основное время: на этот исход выставлен коэффициент 1.80, что примерно 55% вероятности результата. Ничья идет за 4.15 (22%), успех хозяев — 4.10 (23%).

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