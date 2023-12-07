Сегодня, 09:05
12.30 (мск) «Адмирал» — «Амур»
15.30 «Сидирь» — «Барыс»
17.00 «Трактор» — СКА
17.00 «Автомобилист» — «Салават Юлаев»
17.00 «Металлург» — «Торпедо»
18.00 «Лада» — «Нефтехимик»
19.00 «Локомотив» — «Ак Барс»
19.00 «Витязь» — ЦСКА
19.30 «Северсталь» — «Динамо» Москва
19.30 «Спартак» — Сочи
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Турнирная таблица чемпионата КХЛ
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Случится ли разгром в матче между ЦСКА и главным аутсайдером «Запада» — «Витязем»? Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ убеждены, что гости выиграют в основное время: на этот исход выставлен коэффициент 1.80, что примерно 55% вероятности результата. Ничья идет за 4.15 (22%), успех хозяев — 4.10 (23%).
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