Никитин: «Чтобы ребята проснулись, нужно, чтобы что-то случилось»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (1:0).

«Мы заслужили победу. Я не сказал бы, что мы долго не могли включиться в игру. График достаточно непростой. Но мы не исключение, у всех такой.

Сейчас у ребят включается режим самосохранения. Чтобы ребята проснулись, нужно, чтобы что-то случилось. Например, голевой момент. Пока динамовцы не создали пару шансов, мы не включились в игру. Еще раз повторюсь: я бы не сказал, что мы втянулись в их игру, но себя мы не пытались преодолевать», — цитирует тренера сайт КХЛ.