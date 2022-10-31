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КХЛ

Сегодня, 23:25

Никитин: «Чтобы ребята проснулись, нужно, чтобы что-то случилось»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (1:0).
«Мы заслужили победу. Я не сказал бы, что мы долго не могли включиться в игру. График достаточно непростой. Но мы не исключение, у всех такой.

Сейчас у ребят включается режим самосохранения. Чтобы ребята проснулись, нужно, чтобы что-то случилось. Например, голевой момент. Пока динамовцы не создали пару шансов, мы не включились в игру. Еще раз повторюсь: я бы не сказал, что мы втянулись в их игру, но себя мы не пытались преодолевать», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/31/504725.html
ХК Динамо (Минск)
ХК Локомотив (Ярославль)
Игорь Никитин
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