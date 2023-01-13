Игорь Никитин: «Нам победа была нужнее, чем «Северстали»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (6:2).

«Нам победа была нужнее, чем «Северстали». Не все было гладко, но победа есть победа. Есть такое правило: следующая смена после гола в любые ворота — очень важная. Обычно у нас играют опытные ребята, но они не должны этого делать до бесконечности. Как опытные хоккеисты могут сыграть — мы знаем, но этому должны научиться все. Сегодня у нас был и отрицательный опыт, но если анализируешь, если мозг работает, то это хороший урок. На ошибках учатся.

Мы решили, чтобы Леха Марченко сосредоточился на игре. Он нам нужен, прежде всего, как боевая единица, как защитник. У него сейчас чехарда с матчами — то играет, то не играет. Не хочется от этого зависеть. Леха должен игрой помочь команде. Без разницы какая нашивка — капитанская или ассистентская, это не помешает в раздевалке сказать слово», — приводит слова тренера сайт КХЛ.