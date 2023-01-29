Игорь Никитин: «Локомотив» для вратаря не создал проблем, чтобы он ошибся. Это сугубо наши проблемы»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (0:1).

«Не смогли взломать оборону соперника. Где-то не стали жертвовать собой. Тяжело было надеяться на халяву в этой игре. Организованно сыграли против нас в обороне. Нам нужна была энергия, ее не было. Отсюда и результат.

Почему случаются невзрачные матчи после побед над лидерами? Мы боремся с этим, видим это. Увы, команда иногда возвращается к старым привычкам. Я бы не сказал, что у «Локомотива» в январе появилась тенденция не забивать. Не готов называть это тенденцией. Всякое случается. «Локомотив» для вратаря не создал проблем, чтобы он ошибся. Это сугубо наши проблемы», — цитирует тренера сайт КХЛ.