Евгений Бирюков стал седьмым игроком, который провел 1100-й матч в чемпионатах России

Сегодня, 22:09
Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков провел 1100-й матч в чемпионатах России и стал седьмым игроком, добравшимся до этой отметки.
Лидеры по матчам в чемпионатах России
1. Данис Зарипов — 1323
2. Виталий Атюшов — 1181
3. Александр Попов — 1180
4. Сергей Мозякин — 1161
5. Илья Никулин — 1145
6. Алексей Калюжный — 1131
7. Евгений Бирюков — 1100
8. Константин Горовиков — 1071
9. Илья Горохов — 1037
10. Юрий Трубачев — 1026
Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев сыграл 900-й матч в чемпионатах России. Он стал 40-м игроком в истории отечественных чемпионатов, достигшим этого рубежа.
Из числа действующих хоккеистов всего 8 провели 900 и более игр (Зарипов, Бирюков, Панин, Каблуков, Мишарин, Кетов, Рылов, Широков).