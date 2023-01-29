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Сегодня, 22:09

Евгений Бирюков стал седьмым игроком, который провел 1100-й матч в чемпионатах России

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков провел 1100-й матч в чемпионатах России и стал седьмым игроком, добравшимся до этой отметки.

Лидеры по матчам в чемпионатах России

1. Данис Зарипов — 1323

2. Виталий Атюшов — 1181

3. Александр Попов — 1180

4. Сергей Мозякин — 1161

5. Илья Никулин — 1145

6. Алексей Калюжный — 1131

7. Евгений Бирюков — 1100

8. Константин Горовиков — 1071

9. Илья Горохов — 1037

10. Юрий Трубачев — 1026

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев сыграл 900-й матч в чемпионатах России. Он стал 40-м игроком в истории отечественных чемпионатов, достигшим этого рубежа.

Из числа действующих хоккеистов всего 8 провели 900 и более игр (Зарипов, Бирюков, Панин, Каблуков, Мишарин, Кетов, Рылов, Широков).

Евгений Бирюков
ХК Салават Юлаев
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