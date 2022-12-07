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Сегодня, 00:16

Игорь Никитин: «У нас много травмированных, но мы всегда находим путь для победы»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу команды над «Спартаком» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Тяжело складывалась игра для нас. Не все получалось. Парни гнули свою линию и получили вознаграждение. Сегодня получилось встряхнуть команду и победить.

У нас много травмированных, но мы всегда находим путь для победы. Если кто-то травмирован, то кто-то получает шанс. Молодые играют. А это свежие силы, свежие эмоции», — цитирует тренера сайт «Спартака».

Источник: https://spartak.ru/news/matches/skazhem-spasibo-spartaku-za-pobednuyu-seriyu/
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Спартак (Москва)
Игорь Никитин
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