Главный тренер «Локомотива» Никитин объяснил свою фразу, почему хоккей — не шоу-бизнес

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал свое высказывание о том, что хоккей — это не шоу-бизнес, вызвавшее резонанс у спортивной общественности.

— Как прокомментируете свою фразу о том, что хоккей — это не шоу-бизнес?

— Еще раз повторю: хоккей — не шоу-бизнес! Это моя принципиальная позиция. Все, что вокруг хоккея — это шоу-бизнес. А хоккей — это спорт. И если мы уберем спортивную составляющую, то болельщики не будут ходить. Я имел в виду, что хоккей — это игра. Спортивную злость, борьбу за результат ни в коем случае нельзя заменять на шоу-бизнес. Работа с болельщиками, шоу-программы не имеют отношения к игре. А болельщики ходят смотреть игру. Если им сказать, что сегодня победят одни, а не другие, но сделают это красиво, то их интереса хватит максимум на пару игр.

— Но хоккей — это театр.

— Нет. В театре есть понимание, что произойдет. Вопрос только в том, как это сыграют. А вот что произойдет в игре — не знает никто. И это влечет болельщиков. Положительные и отрицательные эмоции. Нерв. Вот что интересно. И это нельзя убирать.