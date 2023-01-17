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Сегодня, 17:40

Главный тренер «Локомотива» Никитин объяснил свою фразу, почему хоккей — не шоу-бизнес

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Игорь Никитин.
Фото ХК «Локомотив»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал свое высказывание о том, что хоккей — это не шоу-бизнес, вызвавшее резонанс у спортивной общественности.

— Как прокомментируете свою фразу о том, что хоккей — это не шоу-бизнес?

— Еще раз повторю: хоккей — не шоу-бизнес! Это моя принципиальная позиция. Все, что вокруг хоккея — это шоу-бизнес. А хоккей — это спорт. И если мы уберем спортивную составляющую, то болельщики не будут ходить. Я имел в виду, что хоккей — это игра. Спортивную злость, борьбу за результат ни в коем случае нельзя заменять на шоу-бизнес. Работа с болельщиками, шоу-программы не имеют отношения к игре. А болельщики ходят смотреть игру. Если им сказать, что сегодня победят одни, а не другие, но сделают это красиво, то их интереса хватит максимум на пару игр.

— Но хоккей — это театр.

— Нет. В театре есть понимание, что произойдет. Вопрос только в том, как это сыграют. А вот что произойдет в игре — не знает никто. И это влечет болельщиков. Положительные и отрицательные эмоции. Нерв. Вот что интересно. И это нельзя убирать.

Игорь Никитин, Дмитрий Юшкевич и&nbsp;хоккеисты &laquo;Локомотива&raquo;. «Хоккей — не шоу-бизнес. Моя принципиальная позиция». Игорь Никитин стоит на своем
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КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
Игорь Никитин
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