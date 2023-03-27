Главный тренер «Локомотива» Никитин: «В плей-офф нет первого или четвертого звена. Выигрывает только команда»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) в шестом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.

«Игра в три звена во втором периоде? ЦСКА доминировал в начале второго периода, цитирует пресс-служба КХЛ Никитина. — Нам не нужно было думать, что случится дальше. Нам нужно было выжить. Я считаю, что те три звена, которые остались — стабилизировали игру. Риск был оправдан. В третьем периоде мы вернулись к сочетаниям. В ЦСКА достаточно ребят, с которыми нужно внимательно играть. Мы не выделяем у соперников кого-то. Мы делаем акцент на своей игре, но стараемся подстраиваться под нюансы. Против ведущих форвардов наши защитники должны быть более сконцентрированными. Это игра, не всегда так получается. Звено Андронова стало первым, потому что оно не четвертое. Оно справилось со своей задачей. Они не только сдержали лидеров ЦСКА, но и забили свой гол. В плей-офф нет первого или четвертого звена. Выигрывает только команда».

«Локомотив» сравнял счет в серии — 3-3. Седьмой матч пройдет 29 марта в Москве.