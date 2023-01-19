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19 января, 23:27

Никитин — о поражении от «Торпедо»: «В целом это была хорошая игра»

Мария Гусева
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Торпедо» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- В целом это была хорошая игра. В принципе, это хоккей. Не забили — пропустили, — цитирует пресс-служба «Торпедо» Никитина.

— Вы имеете в виду последние минуты, когда дважды не забили по пустым?

— Можно это иметь в виду, можно моменты в овертайме. В этом и заключается хоккей. Забили в овертайме или забили в пустые — и игра закончилась. Не забили — надо ещё терпеть и создавать моменты. Сегодня удача была на стороне «Торпедо». Можно к этому по-разному относиться, но это хоккей, и нужно через это проходить.

«Торпедо» поднялось на 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 70 очков. «Локомотив» с таким же количеством баллов идет на 4-й строчке.

Источник: ХК
Хоккей
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Никитин
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