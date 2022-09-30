Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение от нижнекамского «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:6).

— Мы должны были решать игру в первом периоде, — считает Воробьев. — По броскам было 14-4 в нашу пользу. Два подряд гола в меньшинстве переломили матч. Потом соперник грамотно откатился, сыграл по счету. Нам надо было преодолевать поставленный автобус и компактную оборону, которая откатывалась. В третьем периоде, когда пропустили еще одну, пошли ва-банк. Но не хватило.

— В третьем периоде Голдобин, Фисенко и Юров почти не играли. Почему?

— Нам надо было вытаскивать матч. Мы играли в три звена.

— А Артем Земченок не выходил из-за травмы?

— Да.

— У Брендэн Лайпсика ноль голов и девять передач. Что мешает ему забивать?

— Ему надо забить один. Это то же самое, что было у Чибисова. Если он забьет один, то тогда это прорвется. Нужен один мусорный гол, чтобы он добил шайбу, и тогда у него пойдет.

— После прошлой игры вы говорили, что надо посмотреть на Николая Голдобина в следующем матче, чтобы понять, в какой он форме.

— Посмотрели, да.

— Может быть, к нему надо искать подход по-другому?

— Я находил к нему подход. Все в его руках. Если кто-то и находил к нему подход, так это — я. Остальное сейчас все за ним.