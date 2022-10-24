Вудкрофт: «Были собраны, действовали по плану. Но не реализовали многочисленные голевые моменты»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт дал комментарий по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (0:1).

«Понравилось, как играли именно командно. Были собраны, действовали по плану. Но не реализовали многочисленные голевые моменты. Думаю, шансов забросить у нас было больше. Если бы превратили это в голы... Расстроен, что не удалось добиться результата», — цитирует тренера пресс-служба минчан.

На 18-й минуте третьего периода единственную шайбу в матче в большинстве забросил нападающий москвичей Дмитрий Рашевский.