Вудкрофт: «По ходу матча все решили индивидуальные ошибки. Так было в пяти моментах, которые привели к голам»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт дал оценку игре команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (4:7).

— Первые смены провели сонно. Дали сопернику свободно играть, создавать моменты. Они забросили уже в четвертой смене, чувствовали себя вольготно.

Затем вернулись в игру, забросили шайбы после хороших комбинаций.

По ходу матча все решили индивидуальные ошибки и неудачные действия с шайбой. Так было в пяти моментах, которые привели к голам. Это нужно исправлять. Такие ошибки нас преследуют после перерыва в чемпионате.

Надо лучше выполнять план на игру. Важно, чтобы игроки подошли к работе с максимальным усердием и желанием. И надо лучше использовать свои голевые моменты. Мы знаем, что надо делать. Надо решить этот вопрос. Времени мало. Поэтому надо срочно все решать.

— Что не получилось в третьем периоде, в котором уступили 0:3?

— Все просто. Три потери шайбы в третьем периоде — три гола. Теряли шайбу и в нейтральной зоне, и в своей зоне, и в атаке.

Всего за матч было пять потерь шайбы в моментах, когда не было давления со стороны соперника. Надо исправлять эти ошибки, если хотим быть успешны на высоком уровне.

— Первую и четвертую шайбу пропустили после ошибок Джона Гилмора, когда он выходил на атакующую позицию. Связано ли это с тем, что он по ходу сезона часто меняет игровую позицию, выступая и защитником, и нападающим?

— Гилмор — опытный игрок. Уверен, что он умеет менять игровую позицию, играть в защите и в атаке. Он хорошо готовится к играм. И знает, что надо делать. В тех ситуациях просто некорректно прочитал ситуацию. Не хочется вешать на него всю вину. К тому же до тех эпизодов была цепочка действий, которые привели к такому результату.

Сегодня наша игра в защите не соответствовала тому уровню, на котором можем действовать. Не блокировали броски, действовали пассивно, слишком многое позволяли сопернику. Защита — это основа, скелет. Нас подводят индивидуальные ошибки в этой структуре. Из-за этого получаются такие результаты. Пока каждый не возьмет себя в руки и не начнет играть так, как должен, нам будет сложно.

— Денис Мосалев не доиграл до конца матча. Что с ним?

— Он получил повреждение в первом периоде в моменте перед удалением.

— Какие шансы, что в ближайших матчах сыграют Демков и Пакетт?

— Пакетт вряд ли вернется в ближайшее время. По Демкову пока не знаю. Надо узнать обновленную информацию от врачей. Надеемся, что он сможет сыграть в ближайшее время.

— Дмитрий Коробов набрал 2 (1+1) очка. Это в два раза больше, чем было до этой игры. Все отмечали его голевое чутье и бросок. Можно вспомнить его супергол в прошлом сезоне. Почему он редко подключается к атакам?

— Коробов — защитник-«домосед». В первую очередь он должен читать игру и действовать в защите. Но у нас все игроки могут активно подключаться к атакам, если к этому предрасполагает ситуация. Коробов опытный игрок с хорошим пасом. Не прочитал ситуацию и подключился к атаке, забросил шайбу. И был вознагражден. Но главная его роль — игра в защите.

— Брэндон Козун набрал 2 (1+1) очка, был активен. Ожидаете такую игру от него всегда?

— Гол и ассист в каждой игре? Наивный вопрос. Жду от Брэндона то, что у него получается лучше всего: хорошее движение, усердие, желание, выход из зоны, стремление к воротам, броски, помощь в защите. А жду ли от него в каждой игре гол плюс пас? Нет. Он должен привносить креатив в атаке — это да.