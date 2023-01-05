Вудкрофт: «Что за игра! Это были «качели», но мы оставались сфокусированными»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился эмоциями после победы команды над «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1).

«Ох, что за игра! Знали, что это будет трудно — «Адмирал» был свежим, к тому же, это быстрая и мощная команда. Однако наша команда здорово проявила себя в равных составах, в меньшинстве играла просто прекрасно. Колосов провел фантастический матч. Это были «качели», но мы оставались сфокусированными. Весь матч команда работала на результат, я горжусь парнями. Игра Мороза? Все отмечают его умную игру, его высокое мастерство. Он играет уверенно и солидно, но даже если бы он не забросил сегодня шайбу, стоило бы отметить его выступления — он шел в борьбу на каждом участке площадки. У него была травма, но после восстановления мы рады видеть его в составе», — приводит пресс-служба КЛХ слова Вудкрофта.

Минское «Динамо» занимает восьмое место в таблице Западной конференции, набрав 47 очков в 48 матчах. «Адмирал» разместился на шестой позиции в таблице Востока с 55 очками в 47 играх.