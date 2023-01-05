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Сегодня, 14:12

Защитник СКА Пашнин: «Наша задача — Кубок Гагарина. Регулярка нужна, чтобы набрать оптимальную форму»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник СКА Михаил Пашнин заявил о желании выиграть Кубок Гагарина в сезоне-2022/23.

«У нас задача — Кубок Гагарина. Регулярный чемпионат дается для того, чтобы команда набрала оптимальную форму. Каждый игрок должен знать, куда бежать, должны быть отработаны все микромоменты. Все наигрывается для плей-офф. Способны ли мы выиграть в этом сезоне? Конечно. Мы готовимся и идем к этому потихоньку», — приводит «РБ Спорт» слова Пашнина.

СКА лидирует в таблице Западной конференции КХЛ с 76 очками в 47 матчах. Команда дважды выигрывала Кубок Гагарина — в сезонах-2014/15 и -2016/17.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mihail-pashnin-zadacha-ska-kubok-gagarina-regulyarka-daetsya-chtoby-nabrat-optimal-nuyu-formu/
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