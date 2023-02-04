Вудкрофт о поражении от «Торпедо»: «Разочарован, ведь не добились нужного результата»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (2:3).

— Разочарован, ведь не добились нужного результата. Наша команда показала хорошую игру, создала много голевых моментов. Но реализация была не на том уровне. Если бы завершали эти атаки более эффективно, то ход матча получился другим. В любом случае, отмечу, как команда боролась. Жаль, что не добились результата.

— Всего шесть бросков сделали в третьем периоде. Почему так получилось?

— «Торпедо» забило в начале периода. И перестроилось, хорошо сыграло в защите. Часто блокировало броски, перекрывало линии. В такой ситуации непросто. Мы старались прибавить, и были хорошие моменты.

— «Динамо» вело в счете — 2:1. Затем дважды пропустили. Показалось, что при втором взятии ворота была небрежная передача Алистрова. Как оцените эти моменты?

— Не согласен с такой оценкой эпизода.

— Что скажете про третий гол, когда два защитника оказались на «пятачке» и дали бросить сопернику?

— «Торпедо» хорошо разыграло комбинацию. Плюс они были в большинстве. Вот и все.

— В третьем периоде вы поменяли сочетания в тройках нападения. На ваш взгляд, перестроения сработали?

— Да.

— Вы сказали, что команда играла хорошо. С вами нельзя не согласиться. Какие позитивные моменты в игре выделите? Ведь их важно перенести в следующую игру со «Спартаком».

— В целом команда показала нужный уровень игры, действовали по плану. Держали нужный темп. Понравилось, как парни отреагировали после пропущенной шайбы и после отмененного нашего гола. Все продолжили играть так, как надо. Все были в игре и были готовы правильно реагировать. Это хороший показатель. Мы забили хорошие голы. В том числе в большинстве. В защите показали самообладание, не теряли настрой и были готовы справляться с трудностями, сложными моментами. Действовали жестко, играли в тело. Это позитивные моменты. Надо будет еще пересмотреть матч.

— Следующий матч со «Спартаком» будет самым важным в концовке регулярного сезона?

— Да, это очень важный матч для нас. Так же, как и для соперника.