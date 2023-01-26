Вудкрофт о победе над «Куньлуем»: «Из минусов — не удалось заработать шат-аут для Шостака»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу над «Куньлуем» (5:1) в матче КХЛ.

«Хорошо сыграли, особенно понравилось исполнение второго и третьего периода. В первом перерыве мы сделали небольшие замены, чтобы не дать сопернику возможность вернуться в игру. «Куньлунь» — команда, которая играет в физический хоккей, очень много силовой борьбы. Чтобы играть против них, нужно быть готовым к силовому хоккею и нашим ребятам это удалось. Мы создали много моментов, реализовали их. Из минусов — не удалось заработать шат-аут для Константина Шостака. Он проделал для нас отличную работу и заслужил сухарь. Мы поговорили об этом в раздевалке. Готовимся к следующей встрече, будем максимально готовыми», — приводит слова Вудкрофта сайт КХЛ.

«Динамо» занимает 8-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 56 очков за 56 матчей.