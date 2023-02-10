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Сегодня, 22:26

Кудашов: «Локомотив» был лучше «Динамо» и по движению, и по нацеленности»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов объяснил поражение от «Локомотива» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Соперник был лучше и по движению, и по нацеленности, и по многим другим компонентам. Игра шла до гола. Удаления и пропущенная шайба — следствия сегодняшнего поражения. «Локомотив» показал, что готов к плей-офф. Нам же есть, над чем работать. Плохое движение? Конечно, есть нагрузки, но это не оправдание. Команда выходила на стыковую игру, поэтому не должна была быть медленной», — приводит слова Кудашова сайт лиги.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции (79 очков). Команда следующий матч проведет 12 февраля против ЦСКА.

Алексей Кудашов
ХК Динамо (Москва)
ХК Локомотив (Ярославль)
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