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Сегодня, 20:41

Никитин — о матче с «Витязем»: «Хорошая игра в плане самоотдачи»

Мария Гусева
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над «Витязем» (4:0) в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ.

«Тяжелый матч, — приводит пресс-служба лиги слова тренера. — Парни сражались, забили нужные голы, где было необходимо — подчистили в обороне. Самое важное — победа. Это все, что определяет оценку. Хорошая игра в плане самоотдачи. Идеальных матчей не бывает, никогда не знаешь, куда вынесет. Мы старались сделать так, чтобы нас никуда не вынесло. Счет в серии 2-1 — все, что нас волнует. Появление Беляева? Стратегические изменения. Ильенко прошлый матч играл, сегодня зашел Мишка. Понимали, что нужен будет игрок на меньшинство в ротацию. В плей-офф — вся команда вместе. Мы все — одна заявка, это и сказали ребятам. Здесь нет плохих или хороших игроков, есть команда. Первая шайба Тесанова? Он там правильно по игре действовал. Защитник дал ему в центр уйти, он это сделал. Я не вижу в этом проблемы. Конечно, это умение и опыт. Мы рады, что он забивает и помогает команде. Он — важная часть команды, как и все остальные ребята».

«Локомотив» вышел вперед в серии — 2-1. Четвертый матч состоится 7 марта на домашней площадке «Витязя» в Балашихе.

Источник: КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Локомотив (Ярославль)
Игорь Никитин
Кубок Гагарина
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