0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:33

Леонтьев — о победе над «Витязем»: «Ожидали, что соперник будет упорно, настойчиво и организованно играть»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал победу над «Витязем» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Начало было зажатым с нашей стороны, пропустили два гола, но вовремя вернулись. Ожидали, что соперник будет так же упорно, настойчиво и организованно играть. Мы недавно играли с ним — дисциплинированная, быстрая и мастеровитая команда, хотя там много молодых ребят. Тяжеловато в этом сезоне было против них играть. Благодарен парням, что они нашли в себе силы, несмотря на то, что каждый матч чемпионата под давлением, можно сказать, тяжело складывается. Но вытаскиваем — на характере, на воле к победе. Несмотря на то, что проигрывали, довели дело до победного конца», — цитирует пресс-служба КХЛ Леонтьева.

«Витязь» набрал 72 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции, обеспечив себе место в плей-офф. «Нефтехимик» располагается на 8-й строчке на «Востоке», набрав 65 очков.

Источник: khl.ru
Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Нефтехимик
Олег Леонтьев
0
Читайте также
Махачев и Волкановски получили бонус за «Бой вечера» по итогам UFC 284
«Это не вопрос политиков». МОК ответил на попытки Запада отстранить Россию от Олимпиады
Поляки вытолкали беженцев в Белоруссию через калитки для животных
«РИА Новости»: читатели Daily Mail указали на неизбежность поражения Украины
В Батуми на берегу Черного моря взорвалась мина
Сенатор Джабаров: «великим событием» февраля стала бы капитуляция Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Буцаев — о поражении от «Нефтехимика»: «Мы сами создали себе проблемы во втором периоде»

Виктор Козлов: «Если посмотреть на Восточную конференцию, то все играют в хороший хоккей»