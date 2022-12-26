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Сегодня, 20:26

Виктор Козлов — об игре с «Автомобилистом»: «Напряженный матч и важная победа в такой день»

Алина Савинова
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился впечатлениями от победы команды над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2 ОТ).

«Напряженный матч, играли с лидером конференции. По ходу матча выбывали игроки, мы заканчивали игру с короткой скамейкой. Учитывая это, я очень доволен отдачей ребят. Важная победа в такой день, Мишкопад собрал много денег на благотворительность.

В моменте с голом Голышева допустили небольшую ошибку, но он хорошо бросил. А Широков — мастер. Попал в нужное время в нужное место", — цитирует Козлова пресс-служба клуба.

«Салават Юлаев» занимает 5-е место в турнирной таблице Востока, имея в активе 54 очка. 28 декабря клуб из Уфы сыграет с «Трактором». Начало игры — в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://hcsalavat.ru/news/viktor-kozlov-vazhnaya-pobeda-v-takoy-den/
Виктор Козлов
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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