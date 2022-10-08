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КХЛ

Сегодня, 18:11

Виктор Козлов: «У нас пятый матч идет через день. Накапливается физическая и психологическая усталость»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (3:2 Б).

— С нашей стороны получился интересный матч, напряженный. Повели 2:0, затем «Динамо» очень хорошо прессинговало, сравняло счет.

Спасибо болельщикам, которые поддерживали, до конца верили в нас. Илья Ежов очень хороший матч провел и на буллитах хорошо отстоял. Ребята, которые забили буллиты, тоже молодцы. Хорошо исполнили.

— Второй матч пропускаете две шайбы подряд. Какие еще могут быть причины кроме концентрации?

— У нас пятый матч идет через день. Напряженный график. Накапливается физическая и психологическая усталость.

— Сейчас у команды будет пара выходных дней, как она будет восстанавливаться?

— Дали два дня заслуженных выходных. Потом у нас два дня на подготовку перед следующими матчами. Поэтому сейчас ребятам нужно хорошо отдохнуть, выдохнуть, набраться сил и потом снова в бой.

Источник: https://dynamo.ru/news/229718-aleksey_kudashov____komanda_b_etsya_na__kajdom_uchastke__
Виктор Козлов
ХК Динамо (Москва)
ХК Салават Юлаев
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