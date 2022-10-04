Разин: «Такая победа — тоже победа. Два очка в копилочку»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (3:2 Б).

«Играли всю игру хорошо. Единственное — концовка первого периода. Сами себе привезли. Гол в большинстве, потом гол в меньшинстве. Я рад, что команда проявилась, сплотилась. Играли друг за друга. Могли выиграть и пораньше. Такая победа — тоже победа. Два очка в копилочку», — цитирует тренера сайт «Северстали».

«Северсталь» прервала серию из трех поражений и с 14 очками идет 9-й на Западе. У «Куньлуня» 11 очков и 10-я позиция в Западной конференции.