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Сегодня, 22:43

Разин: «Северстали» долго не хватало фарта, в матче с минским «Динамо» он присутствовал»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвел матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (4:3).

«Начали очень хорошо: создали несколько моментов и забили. Соперник в первом периоде практически ничего не создал. Пропустили ненужный гол. Во втором периоде начали неудачно, но ребята не опустили рук. Спасибо нашим белорусским хоккеистам, они себя хорошо проявили. Я не особо приветствую, когда ребята после долгой разлуки приезжают к родным и близким домой, потому что в такой момент им очень тяжело собраться. Но, наверное, к ним пришел опыт. Спасибо им, они помогли команде. Отрезок во втором периоде был очень важный. Сравняли счет, еще моменты были. В концовке нам повезло. Долго нам не хватало фарта, а сегодня он присутствовал. Надо было решать в большинстве пять на три, пять на четыре. Сегодня мы отработали полностью в меньшинстве. У Минска большинство на хорошем уровне, но мы хорошо отыграли, и поэтому выиграли.

С Рожковым уже заключили контракт. Просто нужно время, чтобы расторгнуть просмотровое соглашение. Это технический момент. Было видно, что парень способен помочь команде.

У нас все последние игры принципиальные. Ребята все понимают. Наконец-то наступила эта долгожданная пауза. Этот сезон идет для парней в новинку. Тренировочного процесса практически нет, игры через день. Ребята должны еще более профессионально относиться к своему делу, и они этому учатся. Эта победа немножко поднимет нам настроение перед перерывом. Я за большое количество игр. Замечательно то, что ребята играют, а не тренируются. Пик формы при меньшем количестве матчей зависел от тренера. А сейчас его задача — не натренировать ребят, а восстановить их. И тут на первый план выходит профессионализм парней: как они готовят себя в бытовом плане, как они чувствуют свой организм. Гораздо больше зависит от них самих. Мы можем их поднаправить, а дальше они все самостоятельно будут делать. Для них это первый такой сезон, когда все должно упасть на их сознание», — приводит слова Разина «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-razin-severstali-dolgo-ne-hvatalo-farta-v-matche-s-minskim-dinamo-on-prisutstvoval/
ХК Динамо (Минск)
ХК Северсталь
Андрей Разин
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