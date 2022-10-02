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Сегодня, 20:29

Разин: «Если до вратаря шайба долетела, значит, полевые игроки виноваты»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин высказался об игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (3:4).

«Хорошая игра, динамичная, много моментов. Рад, что отыгрались с 1:3. К сожалению, проиграли. Сезон длинный жизнь продолжается и горевать некогда.

Если до вратаря шайба долетела, значит, полевые игроки виноваты. Вратарь стоит на последнем рубеже, ошибся — гол. Мы играем командой, все отвечают за результат», — приводит слова Разина Legalbet.

Московское «Динамо» одержало пятую победу подряд.

Источник: https://legalbet.ru/news/trener-severstali-razin-o-porazhenii-ot-dinamo-gorevat/
ХК Динамо (Москва)
ХК Северсталь
Андрей Разин
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