Мартемьянов: «Был шанс зацепиться хотя бы за ничью, но не хватило ни свежести ни концентрации»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (2:3).

— Тяжелый матч для нашей команды, у нас было нелегкое турне. К сожалению, нам не хватило эмоций и правильной игры в обороне. Наши ошибки моментально соперник использовал. «Трактор» команда мастеровитая, они знают, чего хотят на данный момент. Благодарен парням, что шли до конца. Был шанс зацепиться хотя бы за ничью, но не хватило ни свежести ни концентрации. Благодарю команду и болельщиков. Их было не так много сегодня, но их было слышно. Стыда за игру моего коллектива у меня нет.

— Вы перевели Шашкова из четвертого звена в первое из-за того, что он забил гол?

— Нет, почему. Не шла игра у этого звена, решили немного передернуть. Они у нас забивают через игру, молодцы парни.

— У «Сибири» хорошо получается сравнивать счет в матчах с «Трактором» в третьем периоде: в прошлый раз Вячеслав Основин сравнял, здесь немного не хватило. Что говорили при тайм-ауте в концовке?

— Терять нам было нечего, надо было лезть туда, бросать. К сожалению не все доходило до ворот.

— Не было желания чуть пораньше выпустить Красоткина?

— Нет, я бы не стал винить вратаря в голах. Его голов там нет.