Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:01

Мартемьянов: «У меня есть претензии к отдельным игрокам. Могут в состав на следующий матч не попасть»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Новости

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (1:3).

«В принципе равный матч. Есть одно «но». Команда соперника больше хотела, сумасшедшая мотивация. Они добились своего. Очень активно против нашего большинства сыграли. Почти ничего не дали сделать. «Барыс», в свою очередь, забил оба гола после наших удалений.

У меня есть претензии к отдельным игрокам. Могут в состав на следующий матч не попасть. В целом матч по содержанию нормальный, но раз 0 очков, значит плохо сыграли. Над качеством игры нам надо работать, но и в таблицу заглядываем. У нас тяжелый календарь в ноябре, будут матчи с прямыми конкурентами.

Я считаю, это звено Основина на ходу, мощные ребята. Они достойны выходить первыми. Но им, как и всем, тоже надо прибавлять. Поменяв местами Чесалина и Шенфельда, хотели встряхнуть команду. Не получилось, хотя у Шенфельда с Овчинниковым стало неплохо получаться, проявилась химия. В любом случае изменения в следующем матче будут», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/11/01/504806.html
ХК Барыс
ХК Сибирь
Андрей Мартемьянов
1
18
Читайте также
«И пошел разговляться...» Как американский боец поразил Емельяненко поглощением водки
Побег из Парижа: удивительная история чемпиона мира по шахматам Бориса Спасского
СМИ рассказали о передаче Киеву Вашингтоном снятых с вооружения систем
В Кремле прокомментировали отказ Тинькова от гражданства России
Хакер из ДНР взломал американскую программу управления войсками ВСУ
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт

Скабелка: «Фразу про пассажиров я сказал осознанно. Биграс в списке отказов, а остальным удалось реабилитироваться»

Нападающий Федотов продлил контракт с «Торпедо» и был отдан в аренду «Нефтехимику»