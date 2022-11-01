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КХЛ

Сегодня, 19:52

Скабелка: «Фразу про пассажиров я сказал осознанно. Биграс в списке отказов, а остальным удалось реабилитироваться»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:1).

«Мы рады, что выиграли после такой затяжной серии поражений. Ребята прониклись. Были ошибки, вопрос как партнеры готовы их исправлять. Хороший эмоциональный матч провели.

Постарались при игре в меньшинстве сыграть активно, лишить пространства Бека. Когда он вкатывается в зону, то мгновенно принимает решения. Нужно было дать ему как можно меньше времени.

Фразу про пассажиров в Уфе я сказал осознанно, не на эмоциях. Я это и хоккеистам сказал, но уже с фамилиями. Биграс в списке отказов, а остальным, кого я имел в виду, удалось реабилитироваться. Есть вопросы к тому, если ты не отработал. Нужно идти в одну ногу.

Самое простое объяснение серии поражений в том, что команда новая. Если более развернуто, то большую роль играют легионеры. Для ребят, которые пополнили «Барыс», требования, расписание и перелеты стали откровением. Не все к этому оказались готовы. Можно выделить Петухова, он приятно удивляет, остальные играют на своем уровне. Болезненны оказались травмы. Тот же Шапю хоть и немного сыграл, но организовал интересную тройку. Вратари здесь тоже играют важную роль. В таких матчах как сегодня на первый план выходит игра в неравных составах», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/11/01/504806.html
ХК Барыс
ХК Сибирь
Андрей Скабелка
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