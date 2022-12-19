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КХЛ

Сегодня, 20:32

Мартемьянов о поражении от «Трактора»: «24 блокированных броска сегодня, а каждый бросок это потенциальный гол»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (2:3).

— Хотелось бы поздравить «Трактор». Очень прилично играли — дерзко в атаке, хорошо работали на «пятаке», забили голы, сделали достаточное для победы количество блокированных бросков, чего, конечно, не скажешь про нашу команду. Блокированные броски показывают уровень самоотдачи. Мы, к сожалению, проиграли в этом компоненте, неважная была игра с нашей стороны. В атаке аналогично — на «пятак» нас не пускали, но мы туда особо и не лезли. Благодарен парням, что шли до конца. 6 на 5 мы, по-моему, забили в первый раз в сезоне. Это важный элемент, но часть команды из игры выпала.

— Пятый матч против «Трактора» в сезоне, четвертое поражение. И вам не удается забить сопернику больше двух шайб. Почему?

— Ничего страшного. Вратарь у «Трактора» здорово играет, команда здорово в обороне. 24 блокированных броска сегодня, а каждый бросок это потенциальный гол. Команда вышла «умирать», ясно, что турнирное положение обязывает. Мы вышли поиграть в хоккей, а это неправильно. Сейчас матчи по уровню накала будут как в плей-офф. Все борются за места и очки. Очень важны самоотдача и правильное выполнение игрового задания.

Источник: https://hctraktor.org/media/news/47086-22-23-traktor-vs-sibir-i-poslematchevaya-press-konferentsiya/
ХК Сибирь
ХК Трактор
Андрей Мартемьянов
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