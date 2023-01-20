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Сегодня, 19:05

Мартемьянов о первом месте «Сибири» на Востоке: «Главное — удержаться там, выйти туда легче, чем задержаться»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (4:2).

«Хотелось бы подвести итоги по серии из четырех матчей. Взяли максимум очков, и, если переходить к матчу, благодарен команде — вышли мотивированными, заряженными, играли на победу, показали командный хоккей. Я считаю, что матч удался со стороны обеих команд, против нас играл титулованный мастеровитый соперник, умеющий разнообразно играть тактически.

Мы были сильны в плане самоотдачи. Нас наказали за ошибки, мы сделали то же самое. Благодарен и команде, и болельщикам за поддержку. На чужой синей линии не очень хорошо сыграли, были допущены ошибки, но мы их исправляли. Играли командой, ребята, кто забивал голы, эту ситуацию ликвидировали.

Матч против такого соперника — большой опыт для наших защитников, линия обороны у нас не так опытна. Это приходит только через игры, они будут крепчать.

Не особо думали о первом месте на Востоке, важно было взять какие-то очки. Парни, может, и смотрели, никто не запрещает. Главное — удержаться там, выйти туда легче, чем задержаться.

Что касается большинства, скажу честно — парни подсели. Концентрация теряется, желания много, где-то надо сыграть попроще, а мы начинаем креативить. Разберемся, играть они умеют, все наладим. Меньшинства хорошее было у обеих команд», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/20/508605.html
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Сибирь
Андрей Мартемьянов
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