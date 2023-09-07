Главный тренер «Сибири» Немировски: «Третий период играли более правильно, чем первый»

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски оценил игру команды в матче с «Барысом» (1:0 Б) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла на новом стадионе «Сибирь-Арена».

«Все видели, что мы создали сегодня много моментов. Третий период играли более правильно, чем первый. Шайба много прыгала. Главное, что победа добыта. Удаления сейчас есть у многих команд, не только у нас. Новые правила в лиге, первые две игры для нас стали уроком. Мы говорили ребятам, что надо больше бросать. Прохоркину нужно еще время. Первые две игры он хорошо сыграл на эмоциях. Мы знаем, что он может делать с шайбой. Сегодня ему в завершении несколько раз мешал лед», — приводит слова Немировски сайт КХЛ.

«Сибирь» следующий матч проведет 9 сентября против «Автомобилиста», а «Барыс» в этот же день сыграет с «Авангаром».