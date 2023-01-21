Роман Ротенберг: «Нет предвзятости или любимчиков: кто лучше на сегодняшний день — тот и играет, вне зависимости от возраста и фамилии»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос про возможное ужесточение потолка зарплат в КХЛ.

— У вас не играют Кетов, Прохоркин, Пашнин. Грошев и Попугаев выходят в нижних звеньях. Неужели хотелось бы еще больше хоккеистов?

— У нас играют ребята 2002 года рождения — как Марат Хуснутдинов. Он моложе упомянутых вами хоккеистов. Хуснутдинов выигрывает конкуренцию. Внутренняя и внешняя конкуренция — это двигатель прогресса. Не буду говорить по каждой из озвученных вами фамилий, но там много травм. Есть еще игроки, которые, возможно, не смогут выйти в этом сезоне — такие серьезные повреждения. Игры идут на пределе, против нас все бьются, отдавая все 200 процентов. У Жафярова могла быть очень серьезная травма — он ударился головой о борт. Слава богу — пронесло. Вы знаете, что такое сотрясение, когда толкают в спину. Там не было удаления, но возник такой момент, когда можно было поберечь соперника. Однако это спортивная война — никто никого беречь не будет. Все будут играть жестче. Главное, чтобы наши ребята имели максимальную концентрацию внимания и не расслаблялись ни на секунду — можно получить травму до конца сезона. И тогда уже будет нечего обсуждать. Фамилии я озвучивать не буду — это наша внутренняя кухня, но вы должны понять, что все не просто так. У нас играют молодые ребята — Сеня Коромыслов в прошлом матче провел под 20 минут. Это парень 2003 года рождения. Несмотря на свой возраст, эти ребята выигрывают конкуренцию. Нет предвзятости или любимчиков: кто лучше на сегодняшний день — тот и играет, вне зависимости от возраста и фамилии. Это касается всех.

— Имеет ли смысл еще понизить потолок зарплат, чтобы внешняя конкуренция возросла, или это бессмысленная мера?

— А вы как считаете?

— Я считаю, что это имеет смысл.

— Но даст ли это нам больше конкуренции? Нам же нужны хорошие хоккеисты. Надо все взвесить и проанализировать. Я считаю, что на сегодняшний день все хорошо — конкуренция улучшилась. Кстати, важный момент: когда мы лидировали в олимпийском сезоне, потолка не было — это совершенно другой подход. Нельзя сравнивать нынешний сезон с тем чемпионатом. Да, мы вернули многих игроков из НХЛ. Это делалось для того, чтоб выиграть Олимпиаду — и мы ее выиграли. Значит, все было сделано правильно. В нынешних условиях выигрывать матчи стало намного сложнее. Можете у любой команды узнать — сейчас стало побеждать намного сложнее. Это огромная работа тренерского штаба всей команды. Если мы работаем правильно — мы побеждаем. Все справедливо и честно.