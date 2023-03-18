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Сегодня, 21:21

Ротенберг — о победе над «Торпедо»: «Ребята молодцы, сыграли единым кулаком»

Мария Гусева
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Торпедо» (5:4) во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ.

«Хорошая боевая игра, игра плей-офф, — цитирует пресс-служба «Торпедо» Ротенберга. — Ребята молодцы, бились друг за друга, сыграли единым кулаком. Есть над чем работать, разберем, улучшим. Болельщики дали сумасшедшую энергию, команда сыграла с огоньком. Два разных матча по содержанию, какой был более удачным? Удача помогает сильным, слабым не помогает. Хорошая боевая игра, для нас самая важная — следующая игра».

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 20 марта в Нижнем Новгороде.

Источник: https://hctorpedo.ru/news/games/seriya-pereezzhaet-v-nizhniy-novgorod-pri-schete-2-0-v-polzu-ska/
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