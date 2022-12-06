Светлов: «Игра есть, моменты хорошие создаем — это уже радует. Думаю, результат в ближайшее время должен прийти»

Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (2:3).

— Игра была напряженная до последних секунд, в целом была содержательной: и мы имели преимущество игровое, и противник неплохо атаковал, мы имели шансы забить больше, чем два, и противник имел шансы. Было все открыто в плане результата, в концовке жалко, что буллит не забили. Потом вратаря сняли — тоже не забили. Повторюсь, игра получилось содержательной, на сегодняшний момент в обороне много молодых ребят, ошибки появляются, но прогресс виден, они добавляют потихоньку. Хотелось бы, чтобы побыстрее, но понемногу справляемся. Игра есть, моменты хорошие создаем — это уже радует. Думаю, результат в ближайшее время должен прийти.

Видно было, что мы до конца боролись, не сдавались, заработали в концовке буллит. Нас подвела реализация моментов. «Шесть на пять» довольно неплохо играли, был момент, когда могли и забить, и добить, и подправить. Сегодня характер был, обе команды показали хорошую, самоотверженную игру, хоккеисты на себя ловили шайбы. Так что по самоотдаче или характеру я претензий к своей команде не имею.

— Сегодня обе команды здорово начали: высокие скорости, много борьбы и в целом четыре заброшенных шайбы на двоих. Во втором периоде игра немного успокоилась. Какой была ваша установка на второй и третий периоды?

— Установки успокоиться не было, мы продолжали играть в то, что в данном моменте могли, хотели. Установка была активно играть, особенно во втором периоде, когда у нас дальняя скамейка, по мере возможности наложения сделать, чтобы в зоне атаки поменяться. Но не всегда все получалось. Я не думаю, что две команды успокоились, моментов было достаточно, чтобы голы забить. «Нефтехимик» несколько раз выходил «2 в 1» и контратаковал, у нас были моменты, «1 в 0» выходили — немного не получилось. Специальных установок для второго и третьего периодов не было, в концовке сделали перестановки, перешли на три звена, надо было игру спасать. Моменты были, но, к сожалению, не смогли их использовать, остались без очков.

— Как сказывается на команде то, что лидеры уходят в другие клубы, что забирают одних из лучших?

— Сложный вопрос. У нас еще много хороших игроков, которые не с нами на сегодняшний момент из-за травм. Но это жизнь, мы продолжаем работать. Конечно, всегда хочется улучшать команду, чтобы хорошие игроки приходили, но теперь у молодых ребят есть шанс себя проявить, себя показать. Если кто-то уходит, то стараемся заполнить состав кем-то из «Капитана». Пришло большое количество молодых ребят, у них другого шанса может и не быть, это хороший шанс для них получить игровой опыт. На перспективу хоккейный клуб «Сочи» имеет хороший потенциал, мы смотрим ребят на будущее, даем им возможность проявить себя на новом уровне, будем думать, на кого в следующем сезоне можем рассчитывать. Это хороший момент для них показать себя: место появилось — берите, играйте. Ребята стараются, в этом есть свои плюсы.