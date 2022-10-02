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Миронов: «Сколько бы ты ни бросал, 1:5 — это никуда не годится»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (1:5).

«Что можно сказать? Бывают хорошие игры, бывают плохие. Это была очень плохая игра с нашей стороны все 60 минут, хотя моменты были, много создавали, не забили, а соперник использовал те моменты, что мы им предоставили.

К сожалению, есть индивидуальные ошибки, мы стараемся их убрать, но пока не получается. Да, перебросали, но цифры на табло. Сколько бы ты ни бросал, 1:5 — это никуда не годится. Мы выходим на каждый матч побеждать, хотелось бы извиниться перед болельщиками", — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/02/503167.html
ХК Витязь
ХК Спартак (Москва)
Борис Миронов
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