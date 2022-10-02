Буцаев: «Не скажу, что матч складывался легко. Нас здорово выручил вратарь»

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Спартаком» со счетом 5:1.

— Ребят поздравлю с хорошей игрой и победой. Не скажу, что матч складывался легко, хотя по счету понимали, что в третьем периоде соперник пойдет ва-банк. Предупредили ребят, что спартаковцы отыгрывались со счета 0:3. Эмоции перехлестнули, позволили «Спартаку» забить в большинстве. Здорово, что вскоре после этого забили четвертую. Исход игры был предрешен.

— Когда «Спартак» забросил ответную шайбу, не промелькнула ли в голове мысль о том, что у красно-белых опять может состояться камбэк?

— Да нет, мы разбирали соперника и предупреждали ребят о том, что в первые десять минут нужно играть проще, успокоить игру. К сожалению, не все получилось, но нас здорово выручил вратарь, — приводит слова Буцаева «РБ Спорт».