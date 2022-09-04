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4 сентября, 20:14

Миронов — о победе над «Сибирью»: «Было не очень много голов, не самый яркий хоккей»

Борис Миронов прокомментировал победу «Спартака» над «Сибирью»
Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал победу над «Сибирью» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Тяжело далась нам сегодня победа. «Сибирь» хорошо играла. Мы изучили их и знали, что они хорошо играют в откат и стараются ловить соперника на контратаках. Прочитали это, составили план на игру. Ребята его выполнили. Может, было не очень много голов, не самый яркий хоккей, но было много хорошего.

Было и плохое, но это первые игры. Надо успокоиться, раскрепоститься и играть в правильный хоккей. Огорчаемся, когда много удалений, как сегодня. Но в этом сезоне новые правила, где-то игроки еще играют по-старому. Хочется видеть и от канадцев, и от наших ребят трезвую, стабильную игру», — приводит слова Миронова сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/09/04/501749.html
Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
ХК Спартак (Москва)
Борис Миронов
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