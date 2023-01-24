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КХЛ

24 января, 23:53

Игорь Гришин: «У Рубцова серьезные проблемы с кистью, предстоит операция»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (4:3 ОТ).

«Очень серьезный соперник с мастеровитыми игроками, нам в первом периоде очень тяжело пришлось. Минчане контролировали шайбу больше, чем мы, создавали моменты. Но ребята нашли в себе силы после перерыва поменять течение игры. Сыграли самоотверженно, много бросков на себя поймали. За это им воздалось, пришла победа.

Что с Рубцовым? У него серьезные проблемы с кистью, предстоит операция.

Ожидали в овертайме подарка от соперника, когда минчане заменили вратаря на четвертого полевого игрока? Могу понять тренера противника, у него есть ребята, которые могут разыграть «4 на 3?. Они рискнули, у нас ведь с минчанами уже третья игра заканчивается за пределами основного времени. Мы их побеждали в двух буллитных сериях. Вот тренер «Динамо» в этот раз и не стал доводить до буллитов. Но наша тройка сыграла удачно, и Андрей Локтионов хладнокровно распорядился шайбой», — приводит слова тренера сайт красно-белых.

Источник: https://spartak.ru/news/matches/pobeda-nad-pryamym-konkurentom-4-3-v-overtayme/
Герман Рубцов
ХК Динамо (Минск)
ХК Спартак (Москва)
Игорь Гришин
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