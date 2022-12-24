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КХЛ

Сегодня, 20:31

Гришин: «СКА имел преимущество, поэтому победил сильнейший на сегодняшний день»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:4).

«Игра была интересная и обоюдоострая — СКА имел преимущество, поэтому победил сильнейший на сегодняшний день. Проиграть, конечно, очень обидно — но нельзя сопернику такого высокого уровня давать такое большое количество минут игры в большинстве.

Конечно, они реализуют эти моменты, нам приходилось тяжело — с другой стороны, это же соперник заставлял нас удаляться, так что все по заслугам. Конечно, СКА — это лидер нашего хоккея, поэтому хочется против них сыграть хорошо, интересно и удачно.

Могло сложиться иначе, в начале третьего периода был момент у Савикова, оказался один перед воротами — если бы реализовали, игра могла пойти по-другому, потом сразу удаление и пропущенный гол. Затем еще наша бригада видеотренеров сработала хорошо, как и в предыдущем матче. Соперник пошел вперед, стал нас поддавливать в третьем периоде — мы немного устали, стали нарушать правила и за счет этого СКА довел игру до победы», — приводит слова тренера сайт красно-белых.

Источник: https://spartak.ru/news/matches/s-intrigoy-do-poslednih-minut/
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
Игорь Гришин
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