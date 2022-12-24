Гришин оценил игру защитников Чудинова и Емелина

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин после завершения матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:4) оценил игру опытных игроков команды.

— Максим Чудинов сегодня был заряжен: лицом ловил шайбу, клюшку сломал... Как оцените его игру?

— Мы очень довольны Максимом, он здорово влился в коллектив и уже сейчас стал лидером. Он бьется за команду, болеет за нее. Мы довольны, что Чудинов в наших рядах.

— А как влился Алексей Емелин?

— Алексей тоже шикарно влился. Это всего вторая его игра в нашей команде, но такое ощущение, что он уже месяц с нами.

— У вас подобралась быстрая, «куражная» команда. При подписании Емелина какие его качества оценивали в первую очередь?

— Это большой мастер с очень большим опытом. Если человек сыграл больше 500 матчей в НХЛ — это уже о чем-то говорит. Плюс он имеет три кубка Гагарина. Для него не важна скорость бега, а важна скорость принятия решений. Алексей прекрасно влился, как будто сразу с нами и был, сразу понял, что я хочу от команды. А со второго периода своего первого матча стал играть на том уровне, который нас полностью устраивает.