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Сегодня, 20:44

Тренер минского «Динамо»: «Чтобы забрасывать, надо уметь это делать. Большинство растворилось»

Иван Шитик
Корреспондент
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Тренер минского «Динамо» Павел Перепехин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (4:0).

Главный тренер «зубров» Крэйг Вудкрофт пропустил эту встречу. По медицинским показаниям он не смог присутствовать на скамейке во время игры.

— Матч не сложился для нас. Все-таки рассчитывали набрать два очка. Подвела дисциплина. Не сыграли в меньшинстве так, как надо. Большинство растворилось. Но команда старалась, создали много моментов, на отрезках матча владели преимуществом. Но опять не реализовали свои голевые шансы.

— Одна шайба за три матча. Что случилось с реализацией?

— Чтобы забрасывать, надо уметь это делать. Делаем все для этого. Не хватает хладнокровия, везения. Голы придут. Эти поражения сделают нас сильнее.

Источник: https://hcdinamo.by/news/intervyu/pavel-perepekhin-komanda-staralas-sozdali-mnogo-golevykh-momentov/
ХК Динамо (Минск)
ХК Северсталь
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