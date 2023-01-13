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13 января, 23:20

Игорь Гришин: «Когда мы больше забиваем, мы выигрываем. Когда не забиваем, то проигрываем»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин коротко подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (2:4).

— А что комментировать? Очень сложно выиграть, забивая два гола. К сожалению, у нас проблема с реализацией. Когда мы больше забиваем, мы выигрываем. Когда не забиваем, то проигрываем.

— Это невезение или уровень мастерства?

— Я думаю, оба этих фактора.

«Спартак» потерпел четвертое поражение в последних пяти матчах. Московский клуб (51 очко, 51 матч) занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» (50 очков, 51 матч) располагается на восьмой строчке на Востоке.

Источник: https://hctraktor.org/media/news/47678-22-23-spartak-vs-traktor-i-poslematchevaya-press-konferentsiya/
ХК Спартак (Москва)
ХК Трактор
Игорь Гришин
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